 

Дети пострадали в школе Новокузнецка из-за распыленного вещества

19.05.2021, 7:12, Новости дня
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Медики в Новокузнецке госпитализировали 11 школьников, которые пострадали в среду при распылении неизвестного вещества в образовательном учреждении, сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.

«Школа № 26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным медиков, состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. Их возраст и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в феврале несколько учеников в Благовещенске одновременно потеряли сознание, предположительно, из-за распыления неизвестного вещества.



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