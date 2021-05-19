 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

19.05.2021, 7:12, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки, курс евро вырос на 11,25 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 73,7 рубля. Курс евро вырос на 11,25 копейки – до 90,24 рубля, передает ТАСС.

Накануне утром рубль на открытии торгов Московской биржи незначительно укрепился к доллару и подешевел к евро.



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