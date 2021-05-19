 

США захотели получить оружие для гиперзвукового удара по Москве

19.05.2021, 7:12, Новости дня
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В распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по РФ в случае конфликта, написал Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics.

Публицист утверждает, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2,8 тыс. километров), передает РИА «Новости».

«Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы – скажем, из Лондона – гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», – считает Мизоками.

По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае.

Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах.

Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист.

В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW).

Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.



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