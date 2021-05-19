Названы сроки возобновления работы Центрального детского магазина в Москве

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19.05.2021, 6:14, Новости дня
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Центральный детский магазин в Москве снова заработает после устранения нарушений противоэпидемических мер, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

«Руководство [ЦДМ] уже все сказало в воскресенье на эту тему. Это была их трагическая ошибка, когда они не подготовились к данному мероприятию. Действительно, большое количество москвичей и гостей столицы пришли в детский магазин, что и вызвало в последующем проверку Роспотребнадзора и привело сейчас к опечатыванию магазина… Как только они устранят все нарушения, которые выявил Роспотребнадзор, после этого они смогут восстановить свою работу», – сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Об этом информирует ТАСС. Также он уточнил, что наряду с временным закрытием магазин может быть оштрафован.

Ранее Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия.

Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.



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