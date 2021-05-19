ХАМАС опроверг сообщения о готовности к прекращению огня с Израилем

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем, сообщил информационный портал Donia Al-Watan.

«Никакого соглашения не достигнуто, как и нет конкретных сроков для прекращения огня. Посреднические усилия и контакты продолжаются непрерывно», – приводит слова члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка ТАСС.

Во вторник официальный источник в Каире сообщил, что от Египта поступило, по согласованию с американской администрацией, предложение о прекращении огня с 06.00 четверга, 20 мая. «Ожидаем ответа палестинских фракций и правительства Израиля, а также окончания военных операций в конце этой недели», – сообщил источник.

По его данным, египетская делегация по вопросам безопасности должна была направиться в Тель-Авив для встреч с израильскими коллегами. Осуществляются также контакты с палестинской стороной, однако из-за продолжающихся ракетных ударов визит в Газу не планировался.

Телеканал Al Arabiya, а также некоторые израильские каналы сообщили, что инициатива Египта по перемирию в Газе пользуется поддержкой США и ЕС. По сведениям телеканала, с предложением якобы согласились палестинские группировки. Ответа от Израиля пока не поступало. Каир, отмечала телестанция, предложил также принять в Египте израильскую делегацию для проведения консультаций по предлагаемому перемирию сторон.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что РФ считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве. Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение РФ провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.