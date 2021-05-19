Режим ЧС объявлен в семи районах Приамурья из-за паводка

В результате выпадения обильных осадков на территории Приамурья зарегистрировано подтопление 164 приусадебных участков в четырех населенных пунктах, повреждение восьми участков автодорог, в семи районах области объявлен режим ЧС, сообщило правительство региона.

«В настоящее время на территории Приамурья в результате выпадения обильных осадков в шести муниципальных образованиях зарегистрировано подтопление 164 приусадебных участков в четырех населенных пунктах, повреждение восьми участков автодорог, в том числе внутрипоселенческих. Как отметил глава амурского минтранса Александр Зеленин, сложная дорожная ситуация сохраняется в 12 районах области, в семи – объявлен режим ЧС», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В нескольких районах, где уже сошла вода и появилась возможность работать, проезд восстановлен. Власти отмечают, что паводковая обстановка развивается согласно прогнозам специалистов. Паводки проходят на всех реках области. Подтопленных жилых домов нет.

Губернатор Василий Орлов поручил министерству транспорта проработать вопрос об ускорении поставок техники, необходимой при ремонтах дорог. По контракту спецавтомобили должны поступить в регион к 1 июля. Помимо этого, специалистам министерства предстоит выяснить, на каких территориях дорожной техники не хватает.

«Также дал поручение сформировать потребность по ремонту дорог на год вперед. И заранее начать процесс контрактации. В этом случае уже зимой мы сможем начать подготовку, там, где это возможно, – подвоз инертных материалов. Дорожные работы нужно планировать заранее, а не ремонтировать каждое лето экстренно, когда очередной участок опять размыло. В регионе есть регулярно подтопляемые участки дорог, и эту проблему можно решить при грамотном планировании работы», – сказал Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, во все населенные пункты продукты и медикаменты доставляются регулярно. Во всех подтопленных районах работают комиссии по оценке ущерба, там, где это уже возможно, проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна.

Напомним, в конце марта президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предупредил, что в нескольких регионах существует опасность паводков, в ряде других начался пожароопасный сезон. В начале мая в МЧС рассказали о половодье в России.