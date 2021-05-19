 

Стали известны санкции против IT-компаний за отказ открыть представительство в России

19.05.2021, 4:16, Новости дня
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Крупным IT-компаниям в случае отказа создавать свои представительства в РФ запретят размещать рекламу российских рекламодателей, а также передавать персональные данные россиян за рубеж, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Он пояснил, что эти меры предусмотрены в итоговой версии нового законопроекта, который обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства в России, передает РИА «Новости».

По словам Хинштейна, закон планируется принять до конца весенний сессии. «Поручение президента было, чтобы как можно скорее его принять, поэтому другого пути нет. Четыре недели у нас еще осталось, не считая текущей», – отметил он.

Предполагается, что проект закона будет внесен на рассмотрение нижней палаты до конца этой недели. Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 18 июня, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что Google и другие зарубежные интернет-компании должны прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей, подвергая цензуре или запрету их публикации по своим критериям.



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