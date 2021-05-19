В СФ разработают дорожную карту по защите детей от негативного влияния зарубежных соцсетей

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ разроботает совместно с заинтересованными ведомствами дорожную карту по защите несовершеннолетних от негативного влияния зарубежных соцсетей и интернет-платформ, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

«Совместно со всеми заинтересованными ведомствами разработать дорожную карту мероприятий по защите несовершеннолетних граждан РФ от негативного влияния зарубежных социальных сетей и интернет-площадок. Тоже деликатная работа. Тоже требует серьезного подхода», – передает его слова ТАСС.

Сенатор добавил, что комиссия планирует провести дополнительные дискуссии на эту тему с представителями гражданского общества. «Но такую работу надо вести, мы планируем этим серьезно заняться», – подчеркнул Климов.

Помимо этого, он сообщил, что в РФ могут уточнить правила публикации политической рекламы в соцсетях по итогам избирательной кампании в Госдуму.

«По итогам избирательной кампании в Госдуму представляется необходимым, возможно, уточнить правила публикации политической рекламы в соцсетях», – сказал он по итогам состоявшегося во вторник заседания комиссии.

«Наши оппоненты совершенствуются [в вопросах вмешательства в суверенные дела РФ], поэтому нам придется, к сожалению, еще не раз возвращаться к этой теме по мере того, как мы будем вынуждены отвечать, ибо действия наши всегда носят ответный характер», – подчеркнул Климов.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.

Кроме того, временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ намерена к сентябрю составить список наиболее опасных для РФ информационных платформ.

Климов уточнил, что пока такого списка не существует. «Работа на самом деле очень деликатная. Непростая. Мы полагаем, что к сентябрю у нас определенные предложения появятся», – сказал он.

Сенатор также сообщил, что в ежегодном докладе комиссии о проделанной работе предлагается создать отдельный раздел «о фактах деструктивного воздействия иностранных цифровых платформ на вопросы сугубо внутреннего характера, относящиеся к суверенным делам РФ».