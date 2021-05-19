Манижа пообещала быть «немного безумнее» в финале «Евровидения»

Представляющая Россию певица Манижа после состоявшегося во вторник выступления на арене «Ахой» в Роттердаме пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2021».

«Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», – приводит слова певицы ТАСС.

Согласно жеребьевке, Манижа выступит с песней Russian Woman («Русская женщина») в первой части финала, который состоится 22 мая, пере.

Артистка также призвала больше петь по-русски на «Евровидении». «Люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с песней на русском языке. Восемнадцать лет назад «Тату» были на евровизионной сцене и пели по-русски. Так что я очень горда тем, что я российская женщина, которая поет по-русски», – сообщила певица, по-русски признавшись РФ в любви на англоязычной конференции. «Я хочу, чтобы мы больше пели на русском языке, потому что русский язык прекрасен, он невероятный», – добавила она.

Накануне представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал, который запланирован на 22 мая, также выйдут десять участников. Автоматически финалистами становятся представители стран «Большой пятерки» «Евровидения» (стран – основательниц конкурса) – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также исполнитель из страны, победившей в прошлом конкурсе, – Нидерландов.