 

В работе Instagram произошел сбой

19.05.2021, 3:18, Новости дня
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Пользователи соцсети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, большинство указали на проблемы с загрузкой новостной ленты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе Instagram произошел примерно 18.50 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, РФ и других стран, передает РИА «Новости».

По данным сайта, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (60%) и с работой раздела Stories (21%), на сбои при авторизации указали (18%).

14 мая пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram.



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