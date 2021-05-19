В работе Instagram произошел сбой

Пользователи соцсети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, большинство указали на проблемы с загрузкой новостной ленты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе Instagram произошел примерно 18.50 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, РФ и других стран, передает РИА «Новости».

По данным сайта, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (60%) и с работой раздела Stories (21%), на сбои при авторизации указали (18%).

14 мая пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram.