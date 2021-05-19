 

США осудили «антисемитские высказывания» Эрдогана

19.05.2021, 3:18, Новости дня
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Соединенные Штаты решительно осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Тайипа Эрдогана и призывают его воздержаться от «разжигающих ненависть заявлений», говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

«Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными. Мы призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздерживаться от разжигающих ненависть заявлений, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие. Мы призываем Турцию присоединиться к Соединенным Штатам в работе по прекращению конфликта (на Ближнем Востоке)», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

«Соединенные Штаты глубоко привержены борьбе с антисемитизмом во всех его формах. Мы серьезно относимся к насилию, которое часто сопровождает антисемитизм, и к опасной лжи, которая лежит в его основе. Мы всегда должны противопоставлять ложь фактам и отвечать на преступления ненависти справедливостью», – сообщил представитель Госдепа США.

«Антисемитские высказывания президента Турции Эрдогана достойны осуждения, и им не место на мировой арене, да и вообще где бы то ни было», – подчеркнул Прайс.

Ранее Эрдоган в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал действия Израиля в Иерусалиме террором. В прошлую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев, назвав Израиль «террористическим государством». Он также заявил, что Анкара поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, означают ли слова Эрдогана, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в Карабахе? В Армии обороны Израиля в свою очередь заявили о существенной роли Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа.

Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

По данным Армии обороны Израиля, с 10 мая палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.



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