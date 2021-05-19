Эксперт: Мы не знаем о победах наших ученых прямо у нас под боком

«Нам рассказывают про достижения Силиконовой долины и даже про достижения наших ученых или айтишников, которые туда уехали. При этом мы не знаем, что такие же талантливые разработчики не менее успешно работают в России», – сказал газете ВЗГЛЯД ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, комментируя предстоящий просветительский марафон общества «Знание».

«Удивительно то, как оперативно прошла подготовка к перезапуску работы общества «Знание». В марте впервые появились призывы модернизировать просветительскую работу, и опираться при этом на замечательные традиции общества «Знание». В апреле этот призыв зазвучал уже в послании президента парламенту. И вот спустя считанные недели прошел съезд общества «Знания», на котором было решено обновить его работу», – напоминает Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа.

Возможность для перезагрузки работы общества «Знание» была давно видна – например, по высокой популярности таких форматов, как канал «Наука 2.0» в YouTube и многочисленных других лекций популяризаторов науки, считает Заславский.

«Формат, который в советское время принадлежал обществу «Знание», сегодня во многом монополизирован частниками-блогерами, не всегда дружественно настроенными по отношению к России. Нам рассказывают про достижения Силиконовой долины и даже про достижения наших ученых или айтишников, которые туда уехали. При этом мы не знаем, что такие же талантливые разработчики не менее успешно работают в России, скажем, в «Сколково». В итоге мы не знаем о тех победах, которых наши ученые добиваются прямо у нас под боком», – посетовал собеседник.

«У меня у самого троюродная племянница защитила в 20 лет кандидатскую диссертацию. Она уже получила приглашения от нескольких европейских университетов, однако племянница осталась работать в «Сколково». Причем, об уровне сложности диссертации говорит тот факт, что даже ее мама – доктор математических наук – призналась, что не понимает полностью ее смысла, настолько эта научная работа сложная», – рассказывает ректор ГИТИСа.

«Но про научные достижения можно попробовать рассказать доступным языком, после этого станет понятно, почему на эти работы государство тратит такие большие деньги. Да, фундаментальная наука и фундаментальные разработки стоят очень дорого. Мы должны понимать, почему такие безумные деньги вкладываются в экспериментальную физику, что это может дать. К примеру, понимать, почему эти деньги нужно вкладывать, даже если эти исследования окажутся потом тупиковыми», – подчеркнул Заславский.

«Некоторые уверяют, что Интернет, распространение социальных сетей привело за собой эпоху нового варварства, но при этом мы практически ничего не делаем, чтобы это остановить. Мы не развиваем, к примеру, то самое устное творчество популяризации науки, которое, собственно говоря, всегда противостояло невежеству. А ведь сегодня – как раз время подкастов, аудиокниг. Это самое что ни на есть поле для работы для общества «Знание». Невероятный простор!», – восклицает собеседник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, общество «Знание» 20-22 мая проведет масштабный просветительский марафон «Новое Знание», который станет отправной точкой для новых форматов работы общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

Марафон пройдет в восьми городах – Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе – более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

В рамках марафона выступят более 150 россиян и зарубежных гостей, добившихся успеха в различных сферах: выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист и общественный деятель Денис Мацуев, известный специалист в области нейронауки и психолингвистики, профессор СПБГУ Татьяна Черниговская, телеведущий Владимир Познер, замруководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и другие.

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, основная задача которой – просветительская работа. Действует с 2016 года. Выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин сообщил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.