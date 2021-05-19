 

Подозреваемый в резне в Екатеринбурге находился под следствием за жестокое избиение

19.05.2021, 2:20, Новости дня
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Фигурант дела об убийстве трех человек в сквере Екатеринбурга также подозревается в недавнем жестоком избиении человека в городе Ревда, в связи с чем в отношении него ранее уже завели уголовное дело, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел еще в марте 2021 года в городе Ревда, на записи 34-летний Александр Кукушкин, подозреваемый в резне в Екатеринбурге, избил человека, после чего погнался за ним с железной трубой, пишет E1.ru.

Отмечается, что после этой драки в Ревде Кукушкина доставили в полицию. Собеседник портала пояснил, что ролик отправляли в следственный отдел города, но там эпизод никого не заинтересовал. При этом полиция возбудила дело по статье за угрозу убийством, а не по статье о покушении на убийство.

«Гражданин, о котором идет речь, в настоящее время находящийся в 23-й горбольнице под охраной полиции после операции, является фигурантом не только уголовного дела по факту убийства трех человек недалеко от вокзала, но и является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному несколько месяцев назад сотрудниками полиции из подразделения дознания ОВД Ревды по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 «Угроза убийством» УК РФ. Данный криминальный факт не имеет никакого отношения к работе наших коллег из Следственного комитета», – подтвердил порталу официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых факт причастности Кукушкина к инциденту в Ревде.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что материала по драке с участием Кукушкина в Ревде к ним не поступало.

«Сообщаем, что следственным отделом по городу Ревда СКР по Свердловской области в отношении гражданина, подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, ранее уголовных дел не расследовалось и процессуальных проверок не проводилось. В этой связи распространенные в ряде СМИ сведения о том, что следователи СКР по городу Ревда в начале марта текущего года якобы не усмотрели в действиях гражданина состава преступления, полностью не соответствуют действительности», – добавили там.

Напомним, в результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека. Также он атаковал полицейского.

Посетителей парка, где произошло нападение, помогли защитить военнослужащие гарнизонного наряда, они также оказали помощь при задержании подозреваемого.

Позже в региональном СУ СК опровергли информацию местных СМИ о том, что Кукушкин был ранее задержан и отпущен за нападение на человека.



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