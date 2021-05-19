 

Канада закрыла границу с США до 21 июня из-за пандемии

19.05.2021, 2:20, Новости дня
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Канадско-американская граница останется закрытой из-за пандемии нового коронавируса минимум до 21 июня, сообщил телеканал CTV.

По имеющимся у телеканала сведениям, такое решение в скором времени озвучит канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, передает ТАСС.

Канада закрыла границу с США протяженностью почти 9 тыс. км 21 марта 2020 года, запретив все необязательные передвижения граждан двух стран. Как отметил премьер-министр Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения людей через границу.

Напомним, 9 мая главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся в США от коронавируса больше официально публикуемых данных. В начале апреля президент США Джо Байден заявил о быстром распространении в стране новых мутаций коронавируса.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.



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