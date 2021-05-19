 

Украинская группа Go-A вышла в финал “Евровидения 2021”

19.05.2021, 0:34, Новости дня
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В финал конкурса также вышли: Тикс из Норвегии, Эден Ален из Израиля, Манижа из России, Эфенди из Азербайджана, Деснити с Мальты, The Roop  из Литвы, Элена Цагрину с Кипра, Тусс из Швеции и Hooverphonic из Бельгии.

При этом Украину объявили последней. “Зачем вы так делаете?” – прокомментировал ведущий Общественного. 

ukraine * #Eurovision pic.twitter.com/BIK3RBiB8V

— dasha (@dashakshnr) May 18, 2021

Агентство “Укринформ”, корреспондент которого наблюдал за выступлением украинской группы в пресс-центре “Евровидения” в Роттердаме, отмечает, что Go-A “буквально заставила танцевать пресс-центр”.

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс будет проходить на арене Ahoy 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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