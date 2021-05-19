 

У границ Украины остается около 80 тыс. российских военных и значительное количество техники – Хомчак

19.05.2021, 0:34, Новости дня
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“Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск в места постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тыс. личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной”, – сказал Хомчак.

Он добавил, что в Азово-Черноморском регионе продолжают находиться корабли и катера, переброшенные на усиление из Северного флота и Каспийской флотилии.

“По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины”, – сказал главнокомандующий.

По словам Хомчака, украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, РФ также может использовать территорию и инфраструктуру других государств.

Главнокомандующий добавил, что потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси “Запад-2021”.

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич также отметил, что несмотря на “некоторое сокращение численности российских войск вблизи границы”, там остаются десятки тысяч солдат с оружием и техникой.

“Россия продолжает свою модель агрессивных действий по дестабилизации, включая постоянные нарушения украинского суверенитета и территориальной целостности и усиление на украинской границе”, – цитирует его Генштаб ВСУ. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1925785820923999

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 

22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

11 мая спикер Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что военная напряженность на границе Украины и России остается, поскольку РФ отвела лишь часть войск.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию “отводом войск без отвода войск”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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