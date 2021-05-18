 

Манижа вышла в финал Евровидения

18.05.2021, 23:58, Новости дня
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Представляющая Россию певица Манижа по итогам состоявшегося во вторник вечером выступления на арене «Ахой» в Роттердаме прошла в финал международного конкурса «Евровидение-2021» с песней Russian Woman.

Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран – участниц полуфинала, передает ТАСС.

«В финал прошла Россия», – объявили ведущие.

Во вторник Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме.

Напомним, в понедельник певица выразила уверенность, что попадет в финал конкурса.

Международный конкурс «Евровидение-2021» стартовал на берегу реки Ньиве-Маас в Роттердаме 16 мая. Российская участница Манижа выступает с песней Russian Woman («Русская женщина»). По ее словам, написать композицию ее «заставили трудные времена».

В апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст, однако позже исполнительница «несколько изменила» текст песни. Иностранцы восхищались видео с репетиции Манижи на сцене Ahoy в Роттердаме.



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