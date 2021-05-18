 

Сильный ветер повалил в Петербурге деревья и повредил автомобили

18.05.2021, 23:00, Новости дня
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Сильный ветер во время ливня в Петербурге повалил деревья, повредил кровли домов, а также восемь автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Спасатели совершили 20 выездов (падение деревьев – семь выездов, угроза падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций – три выезда, затопление помещений из-за протечек кровель – шесть выездов, обрывы проводов и падение светофоров – четыре выезда). По предварительным данным, повреждено восемь автомобилей. Пострадавших нет», – приводит слова представителя пресс-службы регионального главка ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, скорость ветра достигала 16 м/с.

Ливень вызвал подтопление на 2-м Муринском проспекте. По данным региональных СМИ, повреждения светофоров и падения деревьев стали причинами автомобильных пробок в ряде районов города.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», интенсивность дождя в Санкт-Петербурге во время грозы во вторник в 2,5 раза превысила расчетные значения. «Максимальная интенсивность дождя зафиксирована в Невском районе – 19 мм за 20 минут. В Петроградском районе интенсивность дождя составила 16 мм за 20 минут. Это рекордные показатели этой весны», – отметили в пресс-службе.

В Петербурге над устранением последствий стихии работают 30 аварийных бригад ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», задействованы 17 единиц спецтехники для откачки воды и 5 насосных станций. Всего в адрес предприятия поступило более 30 заявок от петербуржцев.

В Лужском районе Ленинградской области из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. «Поступила информация о нарушении электроснабжения, число [оставшихся без света] жителей уточняется, работают аварийно-восстановительные бригады. По последней информации, частично [электроснабжение] уже восстановили», – сказали в главке МЧС по Ленобласти.

В минувшее воскресенье власти Ярославской области ввели режим ЧС в городе Любим из-за последствий урагана, который повредил крыши 19 зданий и нарушил электроснабжение. Кроме того, 12 мая в Москве ураган повалил 20 деревьев, повредил вывеску Госдумы, 12 автомобилей и опору освещения.



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