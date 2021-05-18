Манижа выступила в полуфинале Евровидения

Представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2021» с песней Russian Woman.

Полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2021» можно посмотреть на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Ранее Манижа выразила уверенность, что попадет в финал конкурса.

Международный конкурс «Евровидение-2021» стартовал на берегу реки Ньиве-Маас в Роттердаме 16 мая.

Российская участница Манижа выступает с песней Russian Woman («Русская женщина»). По ее словам, написать композицию ее «заставили трудные времена» в жизни.

В апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст, однако позже исполнительница «несколько изменила» текст песни. Иностранцы восхищались видео с репетиции Манижи на сцене Ahoy в Роттердаме.