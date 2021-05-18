 

Манижа выступила в полуфинале Евровидения

18.05.2021, 23:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2021» с песней Russian Woman.

Полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2021» можно посмотреть на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Ранее Манижа выразила уверенность, что попадет в финал конкурса.

Международный конкурс «Евровидение-2021» стартовал на берегу реки Ньиве-Маас в Роттердаме 16 мая.

Российская участница Манижа выступает с песней Russian Woman («Русская женщина»). По ее словам, написать композицию ее «заставили трудные времена» в жизни.

В апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст, однако позже исполнительница «несколько изменила» текст песни. Иностранцы восхищались видео с репетиции Манижи на сцене Ahoy в Роттердаме.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.01 / Россиян предупредили о новой схеме обмана по телефону

12.03 / Обнародованы фотографии нового BMW M3 Touring

19.09 / Кандидат в местные депутаты от “Слуги народа” сделал своей коллеге предложение руки и сердца во время партийного съезда

26.04 / На избирательном участке в Ярославской области выявили несущественное нарушение

26.04 / ФАС и Роскачество решили проверить производителей потребительских товаров на «двойные стандарты»

12.02 / Грустно, но спокойно – китайцы не прочь отпраздновать Новый год без разъездов и назойливых расспросов родственников

16.05 / Власти Чехии не знают, что означает внесение Россией их страны в перечень недружественных стран – посол

09.10 / Водителей свадебного кортежа в КБР привлекли к ответственности

18.08 / Полиция Норвегии сообщила о задержании предполагаемого российского шпиона

24.12 / Производство по Татарову передали из НАБУ в СБУ. В бюро считают, что так чиновника хотят спасти от заключения под стражу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика