Суд взыскал с Навального и Милова по 30 тыс. рублей по иску Пригожина

Суд обязал удалить сведения, распространенные ответчиками в YouTube, в течение 10 дней. Если материалы не будут удалены, каждый день с них будет взыскиваться штраф в размере 1 тыс. руб. ($13,5).

Пригожин требовал выплатить ему компенсацию морального вреда по 5 млн руб. с каждого ответчика ($66 тыс.).

В пресс-службе Пригожина подчеркнули, что поданные иски не были связаны с политическими взглядами ответчиков.

Контекст:

Люблинский районный суд Московской области 22 декабря 2020 года зарегистрировал исковое заявление Пригожина против Навального и Милова. Он просил признать несоответствующими действительности, “порочащими честь, достоинство и деловую репутацию” сведения, распространенные ответчиками в YouTube.

Как писала “Немецкая волна”, в декабре 2018 года в Москве зафиксировали вспышку дизентерии среди воспитанников нескольких детских садов и учеников и учителей ряда школ. В начале 2019-го глава ФБК Навальный на своем YouTube-канале связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставщиком которых являлись компании “Московский школьник” и “Конкорд” – обе связывают с Пригожиным.

В октябре 2019 года суд обязал Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и сам ФБК выплатить почти 88 млн руб. (33,9 млн грн) по иску комбината питания, который поставляет еду в столичные школы и детские сады.

В конце июля 2020 года Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать.

В сентябре на квартиру Навального в Москве наложили арест по иску компании Пригожина.

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