Зеленский увеличил военные расходы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 мая об увеличении военных расходов в госбюджете на предстоящие три года, следует из указа, опубликованного пресс-службой офиса украинского президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О предложениях к бюджетной декларации на 2022–2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – приводит текст документа ТАСС.

В решении СНБО, о котором идет речь, дано поручение правительству обеспечить при подготовке законопроектов о госбюджете на 2022, 2023 и 2024 годы увеличение объема расходов на безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки. Кабинету министров поручено также предусмотреть в бюджетной декларации, которая лежит в основе госбюджета на указанный период, «расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема ВВП».

Ранее во вторник в Раде рассказали о плане США втянуть Россию в войну с Украиной.

Напомним, замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.