 

Российский эксперт рассказал, что делать, если смартфон перегрелся

18.05.2021, 21:48, Новости дня
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Впереди лето. А это значит, что мобильные гаджеты волей-неволей иногда будут перегреваться на солнце. При этом температура корпуса будет такой, что нам останется только удивляться, как на нем только вода не закипает…

Проблема в том, что перегрев микросхем, процессора, а тем более – аккумулятора угрожает выходом их строй дорогого и очень нужного в обыденности прибора связи.

Представитель НТИ Денис Кувиков в случае перегрева гаджета не советует охлаждать его как можно быстрее. Лучше сразу выключить его и попытаться снизить температуру постепенно. Также он утверждает, что в жару лучше снизить потребление электроэнергии в смартфоне или планшете. То есть, отключить лишние приложения, уменьшить яркость экрана и т.д.



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