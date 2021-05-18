Российский эксперт рассказал, что делать, если смартфон перегрелся

Впереди лето. А это значит, что мобильные гаджеты волей-неволей иногда будут перегреваться на солнце. При этом температура корпуса будет такой, что нам останется только удивляться, как на нем только вода не закипает…

Проблема в том, что перегрев микросхем, процессора, а тем более – аккумулятора угрожает выходом их строй дорогого и очень нужного в обыденности прибора связи.

Представитель НТИ Денис Кувиков в случае перегрева гаджета не советует охлаждать его как можно быстрее. Лучше сразу выключить его и попытаться снизить температуру постепенно. Также он утверждает, что в жару лучше снизить потребление электроэнергии в смартфоне или планшете. То есть, отключить лишние приложения, уменьшить яркость экрана и т.д.