Умка Днепропетровский, Лера Сумской и Неделя. СМИ опубликовали часть списка “воров в законе”, против которых ввел санкции СНБО

НВ опубликовало подробности о шести из них.

Поликарп Джанелидзе по прозвищу “Полик”, по данным издания, в Украину впервые приехал в 1992 году и, вероятно, тогда был известен под псевдонимом “Пата”. В МВД говорили, что с ним работает группа по угонам машин, ограблению квартир,и мошенничеству.

Статус “вора в законе” он получил в 2002 году в Киеве. Был впервые задержан украинскими полицейскими в 2006 году, тогда же его депортировали из Украины в Грузию, сообщает издание “Прайм Крайм”. В 2007-м был приговорен к 12 годам тюремного заключения за статус “вора в законе” и сбыт наркотиков, но в 2013 был освобожден по амнистии.

После этого его неоднократно задерживали в Украине. В очередной раз его выдворили из страны в марте 2018 года, сообщал тогдашний первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Джанелидзе находится в списке “Миротворца” как человек, принимающий “сознательное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине”.

Андрей Недзельский по прозвищу “Неделя” родом из Львовской области. Преступную деятельность начал вести после переезда в Киев в середине 1990-х годов, а в 2008 году подозревался в убийстве украинского бизнесмена Игоря Кульчицкого.

По данным СМИ, его подозревали также в убийстве криминального авторитета Александра “Кацапа” Семенова, из-за чего объявили в уголовный розыск. В рамках этого дела Недзельский был задержан и экстрадирован из Испании в Украину.

В 2012 году 39-летний “Неделя” получил статус “вора в законе”, несмотря на то, что ни разу не отбывал тюремный срок. В том же году он, по данным СМИ, стал “смотрящим” по Киеву и хранителем так называемого столичного “общака”.

Ходили слухи о его сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

В октябре 2019-го другие Недзельского лишили титула другие “воры в законе”, избив его на свадьбе знакомых. Причем сделали это представители российского клана, писала “Лента.ru”.

Сергей Лысенко по прозвищу “Лера Сумской”, родился в Сумах. Имеет, по данным “Прайм Крайм”, шесть судимостей, начал свой криминальный путь еще в Советском Союзе. Впервые Лысенко осудили в 1972 году – тогда ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы за хулиганство. Спустя всего полтора года к списку обвинений добавились девять статей, в том числе за кражу и незаконное хранение оружия.

Остальные обвинения Лысенко были вновь связаны с хулиганством, а также со сбытом наркотиков. Преступника возвели в ранг “вора в законе” в 1993 году в Сумах. По информации “Сегодня”, он организовывал акции неповиновения в СИЗО и колониях Харькова и Львова.

Украинские медиа называли его одним из самых влиятельных “воров в законе” в Украине. “Сумской областью руководит не губернатор, а криминальный авторитет “Лера Сумской”. “Лера” фактически через своих подчиненных контролирует всю область: губернатора, мэра, председателей районных государственных администраций”, – приводит слова экс-нардепа Геннадия Москаля, сказанные им в 2013 году, газета “Факты”.

Георгий Хмелидзе по прозвищу “Хмело” родом из Грузии, получил титул “вора в законе” в 1988-м. В том же году осужден на три года российским судом во Владимире по обвинению в покушении на кражу. В 1991-м отбывал наказание в Тбилиси. Тогда его осудили еще на один год по статье о незаконном ношении, хранении, приобретении, изготовлении или сбыте оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.

Его несколько раз задерживали в Тбилиси, Праге и Киеве. Во время одного из допросов в 2016 году, попавшего на кадры оперативной съемки, “Хмело” сообщил, что проживает в Киеве.

Нодари Асоян по прозвищу “Нодар Руставский” был возведен в ранг “вора в законе” в 1998 году. В 2000-х годах занимался бандитизмом в Ростове-на-Дону. По данным российских СМИ, специализирующихся на криминальной тематике, Асоян был “смотрящим” за Ростовским вокзалом.

15 октября 2008 года его задержали в греческом городе Кавал по обвинению в краже. Через три года экстрадировали в Россию, где вскоре освободили под залог.

В Украине его первый раз задержали 30 декабря 2014 года в Киеве -= тогда его депортировали в РФ. Во второй раз Асоян прибыл в Украину в конце февраля 2019 года, где был задержан сотрудниками полиции как персона, чье пребывание в стране является нежелательным.

В октябре 2019 года, Асояна снова заметили в Киеве, на свадьбе дочери криминального авторитета Олега Крапивина, где он вместе с другими “ворами в законе” избил Недзельского.

Сергей Олейник по прозвищу “Умка Днепропетровский” является уроженцем Днепра. Он возглавляет так называемый “восточный клан”, куда входят днепровские преступники, пишет НВ. Имеет связи с российским криминальным миром – был возведен в ранг “вора в законе” в феврале 2014 года в Санкт-Петербурге.

В расследовании НВ сообщалось, что его биография тесно связана с днепровским бизнесменом Александром “Нариком” Петровским. В настоящее время Олейник является “представителем Петровского”, говорил журналист, специализирующийся на уголовной тематике, Александр Сибирцев.

Олейник числится учредителем общественной организации “Клуб спортивной борьбы “Медведь”, официального партнера благотворительного фонда “Солидарность” Петровского. В 2019 году был замечен на играх баскетбольного клуба “Днепр” вместе с миллиардером Игорем Коломойским, чей сын Григорий выступал за эту команду. Также рядом с ними присутствовал Петровский.

По информации журналистки НВ Кристины Бердинских, “вор в законе” подавал в суд иск о защите чести и достоинства против экс-замглавы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, заявившего, что тот якобы купил себе этот статус. Однако позже Олейник отозвал свой иск.

Всего в списке, опубликованном Delo.ua, 44 фамилии:

1. Алиев Гилани Шамсудинович, дата рождения – 08.08.1974;

2. Асатрян Эдуард Сергеевич, дата рождения – 14.09.1968;

3. Асоян Нодари Жоржикович, дата рождения – 04.04.1973;

4. Асхабов Хасан Магомедович, дата рождения – 13.02.1995;

5. Ахмадов Хусейн Сейпиевич, дата рождения – 06.07.1966;

6. Ашумов Глеб Эльбрусович, дата рождения – 05.03.1982;

7. Бабаев Александр Тофикович, дата рождения – 03.09.1979;

8. Бекаев Омар Минкаилович, дата рождения – 02.02.1957;

9. Герлиани Давид Нугзарович, дата рождения – 25.06.1972;

10. Глонти Серго Семенович, дата рождения – 27.09.1971;

11. Горадзе Миндия Гурамович, дата рождения – 14.12.1981;

12. Джамбулатов Руслан Адамович, дата рождения – 19.10.1988;

13. Джамбулатов Рустам Адамович, дата рождения – 13.10.1984;

14. Джанелидзе Поликарп Автандилович дата рождения – 27.07.1974;

15. Джачвлиани Лаша Валерьянович, дата рождения – 16.04.1974;

16. Динаборский Роберт Богданович дата рождения – 01.08.1977;

17. Дукузов Магомед Идрисович, дата рождения – 11.04.1978;

18. Иманали Андрей Михайлович, дата рождения – 22.06.1971;

19. Исаев Имран Абдулбакиевич, дата рождения – 24.02.1976;

20. Ислангириев Апти Магомедович, дата рождения – 26.07.1970;

21. Катамадзе Реваз Джондоевич, дата рождения – 28.02.1974;

22. Кипиани Вахтанг Демурович, дата рождения – 21.09.1978;

23. Кухилава Антимоз Хухутович, дата рождения – 04.10.1956;

24. Лысенко Сергей Иванович, дата рождения – 31.08.1954;

25. Лобжанидзе Георгий Шакроевич, дата рождения – 08.09.1971;

26. Муртазов Заур Алхизурович, дата рождения – 14.08.1986;

27. Недзельский Андрей Степанович, дата рождения – 01.03.1973;

28. Озманов Давид Шалвович, дата рождения – 07.12.1970;

29. Олейник Сергей Александрович, дата рождения – 05.04.1973;

30. Орагвелидзе Кахабер Тристанович, дата рождения – 24.08.1973;

31. Панюшин Виктор Михайлович, дата рождения – 13.09.1958;

32. Русан Василь Александрович, дата рождения – 19.06.1974;

33. Саргсян Арташес Аветикович, дата рождения – 07.12.1975;

34. Саргсян Хорен Карленович, дата рождения – 23.08.1977;

35. Саркисян Армен Нагапетович, дата рождения – 22.09.1978;

36. Сусоев Ибрагим, дата рождения – 24.07.1978;

37. Хачатрян Армен Альбертович, дата рождения – 04.07.1977;

38. Хмелидзе Георгий Гивиевич, дата рождения – 12.12.1960;

39. Цикоридзе Рамаз Лериевич, дата рождения – 12.06.1972;

40. Чарая Тенгиз Автандилович, дата рождения – 10.04.1982;

41. Чхартишвили Паата Константинович, дата рождения – 01.10.1970;

42. Шемазашвили Коба Шалвович, дата рождения – 17.01.1974;

43. Шеремет Валерий Андреевич, дата рождения – 11.11.1949;

44. Ясагов Адлан Умарович, дата рождения – 04.06.1982.

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 14 мая решил ввести санкции против более чем 550 “воров в законе”, известных в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что решение было принято “после принятия закона о “ворах в законе”, стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы”.

Большинство так называемых воров в законе, которые попали под санкции СНБО, – иностранцы, граждан Украины среди них 15, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе” на срок от пяти до 12 лет, Зеленский инициировал 3 декабря 2019 года. Депутаты в первом чтении проголосовали за этот законопроект 19 декабря 2019 года. 4 февраля 2020 года депутаты отправили документ на повторное второе чтение.

4 июня 2020 года народные депутаты 236 голосами внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие “вор в законе”. Эксперты отмечали, что законопроект фактически легитимизирует преступный жаргон в уголовном законодательстве Украины.

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