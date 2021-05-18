Судья Донецкого окружного админсуда обещал бизнесмену за $30 тыс. отмену судебных решений – Офис генпрокурора

По информации следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он сможет решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного Суда через своих знакомых.

“За $30 тыс. он обещал отмену Верховным Судом решений и направления дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию”, – отметили в ОГПУ.

Правоохранители задержали судью в Славянске Донецкой области во время получения от предпринимателя всей суммы взятки.

Правоохранители готовятся сообщить задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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