Шмыгаль: Перед новым министром здравоохранения будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны

Шмыгаль подчеркнул, что Степанов пришел на свой пост “в одно из самых сложных времен для украинской медицинской системы”. По его выражению, есть много вещей, за которые Степанову “точно можно сказать спасибо”, но есть и проваленные задания.

“Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее”, – написал премьер-министр.

Контекст:

18 мая Рада проголосовала за увольнение Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

Как рассказали источники агентства “РБК-Украина”, написать заявления об отставке трем министрам, включая Степанова, 14 мая предложил президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день вечером появились заявления двух министров –

Шмыгаль 14 мая подал в Верховную Раду представление об отставке Степанова. Основной причиной премьер называл неудовлетворительные темпы вакцинации, а также ситуацию с поставками вакцин. По его словам, 2,3 млн доз вакцин от COVID-19, которые на данный момент получила Украина, “сложно назвать эффективной работой министра здравоохранения”.

Сам Степанов заявление писать не стал. 17 мая он опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от “подковерных игр”.

На смену Степанову фракция “Слуга народа” утвердила кандидатуру его заместителя, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Голосовать за его назначение в Раде собираются 20 мая. Сам Ляшко 15 мая говорил, что ему пока некорректно комментировать возможное назначение министром вместо Степанова.

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