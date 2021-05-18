Умер знаменитый актер из фильма «Двенадцать стульев»

Актер Владимир Федоров, известный по ролям в ряде культовых советских и российских фильмов, скончался в Москве в возрасте 82 лет, сообщил его знакомый Иван Шаблов.

«Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, житель и Человек! У него были золотые руки и светлая голова», – написал он в Facebook.

Федоров – советский и российский актер театра и кино. Он родился в 1939 году. Он обучался в Московском инженерно-физическом институте и поступил на работу в систему НИИ им. Курчатова, где проработал около 20 лет. Федоров написал более 50 научных трудов и является автором изобретений в области ядерной физики.

Федоров начал актерскую карьеру в 32 года. Из-за роста 130 см в кино ему часто доставались роли карликов и сказочных злодеев. Зрители помнят Федорова по кинофильму «Через тернии к звездам», где он исполнил роль злодея Туранчокса. Федоров также исполнял эпизодические роли в фильмах «Руслан и Людмила», «Нос», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Собачье сердце», «Кин-дза-дза!», «Михайло Ломоносов», «Двенадцать стульев» и других.

Ранее в Москве состоялось прощание с народным артистом РФ Владимиром Качаном, композитора и актера проводили в последний путь долгими аплодисментами.