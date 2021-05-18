 

Дочь Немцова развелась с мужем спустя пару месяцев после венчания

18.05.2021, 21:04, Новости дня
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Дочь убитого политика Бориса Немцова Дина сообщила о разводе с мужем, за которого она вышла год назад. Причины расставания с супругом она не раскрыла, но отметила, что они останутся в нормальных отношениях.

«Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу», – написала Немцова в своем Instagram.

По словам 19-летний девушки, не впасть в депрессию после расставания с мужем ей помогли занятия в университете, регулярные тренировки и время, которое она проводила вместе со своими родными и близкими. Больше всего Немцова разочаровалась в том, что не смогла оправдать собственные надежды и ожидания, которые искренне возлагала на свой брак.

Она также отметила, что стала сильнее после пережитого. «Это абсолютно новая глава. Я уже не тот человек, которым была два месяца назад. Я другая. Я свободнее и сильнее», – добавила Немцова.

В марте в Нижнем Новгороде выставили на продажу первый автомобиль политика Бориса Немцова – ВАЗ-2103.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.



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