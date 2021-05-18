Украина призвала мир осудить депортацию крымских татар 1944 года и признать ее геноцидом

В заявлении подчеркивается, что депортация 1944 года была “целенаправленной акцией антигуманного коммунистического режима СССР с целью уничтожения одного из коренных народов Крыма”.

“По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерло более 46% выселенных крымских татар… Через 70 лет после депортации Россия возобновила репрессии в отношении крымскотатарского народа, оккупировав Крым в 2014 году”, – заявили в МИД.

Министерство отметило, что системные политические и религиозные преследования заставили более 48 тыс. украинских граждан, украинцев и крымских татар, оставить оккупированный полуостров. 29 сентября 2016 года Верховный суд России закрепил решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, признав его экстремистской организацией.

“По сфабрикованным российскими оккупантами уголовным делам сотни граждан Украины, в частности крымских татар, стали жертвами политических репрессий. Десятки заключенных по политически мотивированным обвинениям незаконно удерживаются в Крыму и на территории РФ”, – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина защищает права крымскотатарского народа наравне с правами всех коренных народов, проживающих на украинской территории.

В ведомстве также призвали весь цивилизованный мир участвовать в Крымской платформе и сотрудничать для решения неотложных политических, правовых, экономических, гуманитарных проблем и проблем безопасности, к которым привела оккупация Крыма Российской Федерацией.

Контекст:

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Обоснование депортации было подготовлено в отдельной докладной записке наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 мая сообщила, что 93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 – находятся под административным надзором в Крыму.

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