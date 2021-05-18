 

Дело Шеремета. Суд продлил домашний арест для Кузьменко

18.05.2021, 20:42, Новости дня
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Детский врач Юлия Кузьменко до 18 июля остается под домашним арестом, а в отношении военной медсестры Яны Дугарь продолжит действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Своим определением суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Следующее судебное заседание по делу Шеремета состоится 25 мая в 11.00.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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