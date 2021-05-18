Илларионов: Украине нужно не увеличивать налоги, а сокращать их минимум до 20–25% ВВП

“Что нужно делать Украине? Украине нужно не увеличивать налогообложение, налоговую нагрузку на бизнес, а сокращать ее минимум до 20–25%. Я делал специальное расследование по многим странам мира. Оптимальный уровень государственной нагрузки на экономику таких стран, как Украина, Россия, такого приблизительно уровня экономического развития, структуры и так далее – это от 13% до 17% ВВП”, – сказал Илларионов.

Он отметил, что когда низкий уровень налогообложения, а налоговая система не сложная – “тогда все платят”.

“Как это было, например, в России, когда мы ввели в 2000 году плоскую шкалу подоходного налога. Низкий уровень – 13%, и тогда сборы увеличились в 2,3 раза на следующий год”, – рассказал экономист.

Снижение налогов всегда влечет за собой увеличение сборов, подчеркнул Илларионов.

“Когда вы снижаете уровень налоговой нагрузки, объемы увеличиваются. Потому что нет смысла прятать эти деньги. Наоборот: ты получаешь легализацию своих действий. К тебе не придет никакой налоговик, таможенник, полицейский, СБУ, ФСБ… Ты чувствуешь себя приличным, уважаемым человеком, платишь налоги. И экономика начинает расти”, – сказал он.

Илларионов отметил, что сейчас украинский бюджет собирает в виде налогов и сборов $63 млрд в год.

“Это 40% ВВП… 40% ВВП – это невероятно высокая налоговая нагрузка на экономику такого уровня развития, как Украина. Она запретная для экономического роста. Страны с такой налоговой нагрузкой, какая сейчас в Украине, не растут. Это экономический закон. Просто нет таких стран, которые бы росли. В лучшем случае 1–2%. Стагнация. Для того, чтобы расти, для страны с такой экономикой и уровнем экономического развития, как Украина, уровень налоговых, таможенных сборов должен быть максимум 20–25% ВВП. Тогда Украина будет расти на 6–8% ежегодно. Главная проблема Украины – это отсутствие экономического роста. По темпам экономического роста среди почти 200 стран современного мира за последние 30 лет Украина находится на пятом месте с конца”, – отметил Илларионов.

Он подчеркнул, что налоговая нагрузка на уровне 20–25% ВВП – это цель, к которой Украина должна стремиться.

“Это невозможно сделать за один год, прямо скажу. Это невозможно сделать, потому что, естественно, есть определенная инерция. Для этого необходимо провести реформу в бюджетной сфере. Да, нужно изменить схемы, нужно изменить работу той же таможни. Но не надо душить бизнес… Надо дать возможность украинскому бизнесу платить умеренные налоги, которые он будет платить честно. И сделать тех, кого сегодня называют коррупционерами, – честными бизнесменами. Это можно сделать не с помощью полиции – это можно сделать с помощью низких налоговых ставок, уменьшения числа налогов, прозрачной системы налогообложения, отсутствия разнообразных схем в налоговом законодательстве, пользуясь которыми можно получать исключения и специальное, особое отношение для тех или иных бизнесов”, – сказал эксперт.

В качестве примера он привел Грузию времен президентства Михаила Саакашвили. Илларионов рассказал, что тогда в РФ действовала единая ставка подоходного налога в размере 13%, но тогдашний министр экономики Грузии Каха Бендукидзе решил, что в его стране ставка должна быть меньше.

“Он сказал: “Нам нужно развиваться быстрее, чем Россия”. И поэтому в Грузии благодаря Кахе был введен подоходный налог со ставкой 9%. В Грузии, когда Каха был министром экономического развития, когда Михаил Саакашвили был президентом, общий уровень налоговой нагрузки составлял 23–25% ВВП. Грузия росла высокими темпами. Государственные расходы в процентах к ВВП не превышали 30%. Более того, они даже приняли специальный акт экономической свободы, где законодательно запретили повышать налоги, увеличивать число налогов, изменять налоговые ставки в пользу повышения. Законодательно запретили повышать отношение государственных расходов к ВВП. Это обеспечило фантастический рост в Грузии. Делайте то же в Украине! Рассказывайте вашим коллегам, партнерам, рассказывайте украинскому обществу. Сделайте то, что сделал Каха Бендукидзе в Грузии”, – призвал Илларионов.

Контекст:

В Украине базовая ставка подоходного налога установлена на уровне 18%.

В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который составляет Всемирный банк, Украина занимает 64-е место из 190 стран. В рейтинге простоты уплаты налогов от Всемирного банка и компании PricewaterhouseCoopers Украина находится на 65-м месте.

12 мая 2021 года Кабинет Министров одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Предполагается, что они дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. По данным СМИ, изменения в первую очередь ударят по крупному бизнесу.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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