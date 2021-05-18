Криптомиллиардер Бутерин уничтожил токены Shiba Inu почти на $7 млрд

Бутерин отправил токены на несуществующий адрес поздно вечером в воскресенье, 16 мая. В результате этого электронные деньги вывели из обращения.

Программист пояснил, что “решил сжечь” 90% токенов Shiba, которые находились в его публичном кошельке. Остаток он планирует направить на благотворительность. Стоимость уничтоженных Бутериным монет Coindesk оценила в $6,7 млрд.

Биржа отметила, что создатели Shiba Inu перевели на кошелек основателя Ethereum половину всех выпущенных монет для “маркетингового хода”.

В пояснительной записке Бутерин попросил создателей криптовалют не присылать токены не ему, а благотворительным организациям.

Новости об уничтожении токенов Shiba не оказали существенного влияния на цену криптовалюты, написала Coindesk. Стоимость монеты превысила отметку в $0,00001880, но затем опустилась примерно до $0,000016 и с тех пор не менялась.

Контекст:

Бутерин стал самым молодым крипто-миллиардером в мире, писал журнал Forbes в начале мая. Стоимость активов Бутерина достигла $1,1 млрд. Состояние Бутерина выросло благодаря росту криптовалюты эфириум.

12 мая Forbes сообщил, что состояние Бутерина превышает $1,3 млрд. 15 мая стало известно, что он перевел 500 монет Ethereum и более 50,7 трлн монет Shiba Inu стоимостью $1,14 млрд нескольким некоммерческим организациям Индии на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции.

Бутерин родился в России в 1994 году, в шестилетнем возрасте он с родителями переехал в Канаду. Владеет русским, английским и китайским языками.

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