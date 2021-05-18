 

Криптомиллиардер Бутерин уничтожил токены Shiba Inu почти на $7 млрд

18.05.2021, 20:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бутерин отправил токены на несуществующий адрес поздно вечером в воскресенье, 16 мая. В результате этого электронные деньги вывели из обращения. 

Программист пояснил, что “решил сжечь” 90% токенов Shiba, которые находились в его публичном кошельке. Остаток  он планирует направить на благотворительность. Стоимость уничтоженных Бутериным монет Coindesk оценила в $6,7 млрд.

Биржа отметила, что создатели Shiba Inu перевели на кошелек основателя Ethereum половину всех выпущенных монет для “маркетингового хода”.

В пояснительной записке Бутерин попросил создателей криптовалют не присылать токены не ему, а благотворительным организациям.

Новости об уничтожении токенов Shiba не оказали существенного влияния на цену криптовалюты, написала Coindesk. Стоимость монеты превысила отметку в $0,00001880, но затем опустилась примерно до $0,000016 и с тех пор не менялась.

Контекст:

Бутерин стал самым молодым крипто-миллиардером в мире, писал журнал Forbes в начале мая. Стоимость активов Бутерина достигла $1,1 млрд. Состояние Бутерина выросло благодаря росту криптовалюты эфириум. 

12 мая Forbes сообщил, что состояние Бутерина превышает $1,3 млрд. 15 мая стало известно, что он перевел 500 монет Ethereum и более 50,7 трлн монет Shiba Inu стоимостью $1,14 млрд нескольким некоммерческим организациям Индии на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции.

Бутерин родился в России в 1994 году, в шестилетнем возрасте он с родителями переехал в Канаду. Владеет русским, английским и китайским языками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа

22.03 / Вакарчук: Я бы хотел оставаться для тех, кого я привел в политику, товарищем

11.11 / Вакцина не станет “серебрянной пулей”, которая заставит коронавирус сразу исчезнуть – еврокомиссар

26.06 / В Украине появился день таможенника

28.11 / Кинотеатры увеличат количество сеансов в новогодние каникулы

14.12 / ДНР начала разработку доктрины «Русский Донбасс»

28.10 / Лукашенко заявил о финансировании бастующих рабочих из Польши и Литвы

14.10 / Guardian – Россию и Китай выбрали в Совет ООН по правам человека, а Саудовскую Аравию — нет

27.07 / Суркис сообщил, что Луческу остается в “Динамо”

12.11 / Вопрос дня: Как сделать прививку от коронавируса?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика