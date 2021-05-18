 

По делам о расхищении бюджета Киева установлен ущерб минимум в 43 млн грн – прокуратура

18.05.2021, 19:44, Новости дня
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Он рассказал, что в уголовных производствах сейчас 11 подозреваемых, девять из них – сотрудники КП.

“По результатам обысков в офисе КП “Спецжилофонд” сообщено о подозрении трем лицам – заместителю директора коммунального предприятия, бывшему заместителю предприятия, а также директору подрядной фирмы. Их подозревают в хищении 10,5 млн грн, которые выделялись из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей”, – отметил прокурор.

Также сообщено о подозрении семи лицам в департаменте соцполитики Киевской государственной городской администрации.

“Среди подозреваемых – трое действующих должностных лиц указанного департамента, в том числе заместитель руководителя, а также четверо бывших работников, действиями которых причинен ущерб на 13,5 млн грн при закупках медицинских средств”, – уточнил Кипер.

Еще одно подозрение  касается уклонения от уплаты налогов за пользование коммунальной землей.

“Подозрение сообщено директору частного общества, действиями которого столичному бюджету нанесен ущерб на 19,5 млн грн”, – сказал глава столичной прокуратуры.

По словам Кипера, по тем производствам, в которых уже сообщено о подозрении, речь идет об ущербе более чем 43 млн грн.

“Общая сумма по всем производствам в разы больше”, – подчеркнул он.

Контекст:

18 мая журналист Юрий Бутусов заявил, что вооруженные силовики проникли в дом, где проживает мэр Киева Виталий Кличко. Это случилось на фоне ряда обысков на киевских коммунальных предприятиях и заявлений Кличко о давлении.

На прошлой неделе обыски прошли в “Киевзеленстрое”, КП “Спецжилфонд”, “Киевавтодоре”, “Киевском институте земельных отношений”, “Киевгорсовете”, в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, а также дома у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии УДАР.

Обыски на коммунальных предприятиях мэр столицы назвал подавлением местного самоуправления и давлением лично на него и столичную власть.

17 мая “Украинская правда” написала, что юридическое сопровождение атаки на Кличко осуществляет фигурант коррупционного дела, заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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