 

“Мусор …бучий, фу”. Полицейские в Киеве побили и задержали 16-летнего подростка. Видео

18.05.2021, 19:44, Новости дня
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По словам Литвинчука, 15 мая он вместе с друзьями праздновал день рождения подруги недалеко от станции городской электрички “Вышгородская”. Они слушали музыку на портативной колонке. К станции подъехал на автобусе мужчина, достал газонокосилку и собирался стричь траву. Ему не понравилась музыка, которую слушали подростки, потому что звучала ненормативная лексика, и он потребовал ее выключить, сообщили “Ґраты”.

Подростки отказались и стали ругаться, тогда мужчина забрал колонку и сумку одной из девочек. После этого подростки и мужчина вызвали полицию. Происходящее снимали на видео, отметило издание.

Позже прибыли полицейские: женщина и мужчина, которого, по информации “Ґрат”, зовут Дмитрий Радченко. Он потребовал от Литвинчука предъявить документы. У подростка их не было и Радченко пригласил его “поехать в райотдел”.

Литвинчук сказал, что не согласился с действиями патрульного и позвонил в полицию, чтобы пожаловаться на Радченко и вызвать другой наряд.

“Я вызываю наряд и полицейский начинает заламывать меня”, – пояснил он.

На видео, которое предоставили “Ґратам” видно, как полицейский вместе с напарницей задерживают подростка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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