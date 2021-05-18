 

24 канал – премьер Эстонии захотела посмотреть, как живёт прифронтовой Донбасс

18.05.2021, 19:32, Новости дня
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Эстонский премьер-министр Кая Каллас планирует посетить линию разграничения в Донбассе. Как пишет «Телеканал новин 24», Каллас заявила, что хочет воочию увидеть, как изменилась ситуация в регионе, в частности, её интересует, как война повлияла на жизнь местных жителей.


Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 18 мая посетит линию разграничения в Донбассе. Как передаёт «Телеканал новин 24», политик заявила, что хочет воочию увидеть, как изменилась ситуация в регионе.

Особенно премьера Эстонии интересует, как война повлияла на жизнь местных жителей. Об этом Кая Каллас сообщила в ходе брифинга с председателем кабинета министров Украины Денисом Шмыгалём. Всю информацию Каллас планирует передать НАТО и ЕС. Она добавила, что уже запланированы дискуссии на этот счёт.

«Я отбываю на восток Украины и буду присутствовать на линии соприкосновения. Я хочу увидеть, как там изменилась ситуация, война негативно повлияла на жизнь в регионе», — сказала она.

Как отмечает канал, визиты лидеров и политиков других стран в Донбасс чрезвычайно важны для Украины, поскольку таким образом международное сообщество может воочию увидеть ситуацию, которая происходит на войне. Это, добавляет «Телеканал новин 24», поможет «развеять фейки и мифы российской пропаганды и сформировать чёткое представление о российско-украинской войне».



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