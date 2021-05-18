Capital – РФ пообещала Западу, что будет отстаивать интересы в Арктике

Перед саммитом Арктического совета министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Арктика — российская территория, и она обеспечивает там безопасность. А вот НАТО, по его словам, наоборот, расширяет своё наступление на Арктику необоснованно, пишет Capital.



Reuters

Москва выносит предупреждение в адрес западных держав, пишет французское издание Capital. Для РФ Арктика — это её зона влияния, и Москва настаивает, что имеет право её защищать.

«Мы видим причитания по поводу того, что РФ разворачивает военную активность в Арктике. Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы наше арктическое побережье было безопасным, и всё, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно, — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. — А вот когда НАТО пытается оправдать своё наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать необходимость перехода НАТО в Арктику».

Необъятные ресурсы Арктики становятся всё более и более доступны, благодаря изменению климата. Как отмечает автор статьи, этот регион стал зоной роста геополитической напряжённости, в частности, между Россией и Вашингтоном, союзником скандинавских стран. Обе стороны стали проводить там больше военных манёвров.

Такие заявления Лавров сделал перед заседанием Арктического совета в Рейкьявике. Он объединяет Россию, США, Канаду, Данию, Швецию, Финляндию, Норвегию и Исландию. На саммите будет и госсекретарь США Энтони Блинкен, и он впервые там встретится с Сергеем Лавровым. Как напоминает автор статьи, на июнь намечена встреча президентов РФ и США.

Лавров также высказался за то, чтобы проводить на постоянной основе встречи глав генштаба стран Арктического совета, чтобы снизить риски в военном плане. В последние годы РФ постоянно наращивает потенциалы в регионе, заново открывает и модернизирует базы и аэродромы советской эпохи. Также она разместила там самые передовые системы С-400. В марте РФ провела разные манёвры, в частности, с участием подводных лодок, с отработкой уничтожения самолёта, нейтрализацией атаки беспилотника.

В свою очередь, США в феврале отправили в Норвегию свои стратегические бомбардировщики, а в прошлом году привели свои корабли в Баренцево море, в особую экономическую зону России. Москва высказывала свои протесты по этому поводу, она считает регион своим «подбрюшьем». Плюс Путин сделал ставку на экономическое развитие Арктики. Например, там развивается Северный морской путь, который может связать Европу и Азию и конкурировать с Суэцким каналом.

Именно этот путь сыграет в будущем важную роль в международных торговых отношениях, пишет автор статьи. Природные ресурсы региона — минералы, нефть, газ — могут тоже стать более доступными с потеплением климата. Соответственно, они станут и более желанны, пишет Capital.