“Ми є Ми поруч”. Вышел трейлер черно-белой мелодрамы украинского режиссера Балаяна. Видео

Главные роли в фильме исполнили режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев и актриса Екатерина Молчанова. В основе сюжета лежит история знакомства и любви мужчины и женщины, которой предшествуют трагические события.

ВИДЕОВидео: Arthouse Traffic / YouTube

Контекст:

Балаян за свою режиссерскую карьеру снял более 15 картин и спродюсировал два фильма. Также он является автором сценария семи кинолент.

Самыми известными режиссерскими работами Балаяна являются фильмы “Бирюк”, “Полеты во сне и наяву”, “Леди Макбет Мценского уезда” и “Две луны, три солнца”.

—