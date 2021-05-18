“Ми є Ми поруч”. Вышел трейлер черно-белой мелодрамы украинского режиссера Балаяна. Видео
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Главные роли в фильме исполнили режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев и актриса Екатерина Молчанова. В основе сюжета лежит история знакомства и любви мужчины и женщины, которой предшествуют трагические события.
ВИДЕОВидео: Arthouse Traffic / YouTube
Контекст:
Балаян за свою режиссерскую карьеру снял более 15 картин и спродюсировал два фильма. Также он является автором сценария семи кинолент.
Самыми известными режиссерскими работами Балаяна являются фильмы “Бирюк”, “Полеты во сне и наяву”, “Леди Макбет Мценского уезда” и “Две луны, три солнца”.
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