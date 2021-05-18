 

Нетаньяху заявил, что операция Израиля в Газе продолжится “не менее нескольких дней”

18.05.2021, 17:48, Новости дня
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“Операция будет продолжаться еще не менее нескольких дней. После этого на любой ракетный обстрел последует самый решительный ответ”, – отметил Нетаньяху.

Во вторник утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении 65 пусковых ракетных установок палестинской группировки ХАМАС за последние три дня, пишет The Jerusalem Post. Кроме того, израильские ВВС уничтожили около 10–15 км сети туннелей ХАМАС в Газе.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По данным Армии обороны Израиля на 17 мая, за неделю из сектора Газа по территории Израиля запущено 3150 ракет, погибли 10 израильтян, включая пятилетнего мальчика.  

В ответ в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 820 военных целей ХАМАС, разрушена система террористических туннелей, убито около 130 представителей движения, включая командиров. 

Aljazeera 17 мая пишет о 200 погибших за эту неделю палестинцах, включая 58 детей. 

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп, и в некоторых случаях жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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