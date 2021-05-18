В ФРГ предсказали рост потребления российского газа

Германии до окончательного перехода на возобновляемые энергоносители, вероятно, потребуется больше газа, чем сейчас, сообщил глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, отметив, что Москва всегда была надежным поставщиком этого вида топлива.

«Я знаю, что нам еще годы будет требоваться природный газ. А именно, вероятно, даже больше, чем сейчас, потому что мы отказываемся от атомной энергетики и не можем рентабельно обслуживать угольные электростанции», – цитирует ТАСС Альтмайера.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Германия купила у Газпрома на 66,3% газа больше, чем в марте 2020 года.