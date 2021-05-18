Вирусолог рассказал, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт»

Граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут привиться вакциной «Спутник Лайт», сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

В ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов глава РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в стране будет запущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат является первым компонентом вакцины «Спутник V».

«Дело в том, что первый компонент вакцины «Спутник V» показал себя с самой лучшей стороны. Схема прививки «Спутник V» состоит из двух инъекций: первого компонента и второго. После введения первого компонента оказалось, что он сам по себе достаточно иммунногенен. Первостепенно она предназначена для облегченных каких-то случаев», – говорит Зуев.

Врач подчеркивает, что выпуск четвертой российской вакцины создает выбор между вакцинами. Так, например, облегченным вариантом могут привиться люди, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции (прививаться вакциной «Спутник V»). «Спутник Лайт» для них вполне сможет стать более приемлемой альтернативой.

«Это не значит, что при введении двух компонентов идет какая-то нагрузка, организм начинает тяжело дышать и вырабатывать антитела, нет. Этот процесс происходит по-другому. Все люди отличаются внешне, а еще сильнее – внутренне, поэтому каждый по-разному реагирует на тот или иной препарат, дозу и так далее», – рассказывает вирусолог.

Соответственно, каждый человек может по-разному реагировать и на препарат, продолжает собеседник. При использовании вакцины «Спутник V» в некоторых случаях у граждан слегка повышалась температура, что считается нормой, поскольку это ответная реакция организма. Но в большинстве случаев пациенты даже не почувствовали, что им что-то ввели. Поэтому вакцину «Спутник Лайт» может порекомендовать и сам лечащий врач.

«Люди, которые с опаской относятся к вакцинации, вполне могли бы привиться «Спутником Лайт», поскольку она все-таки облегченная. Возможно осознание того, что это легкая вакцина, приведет людей на прививку и даст им какое-то количество антител и элементарную защиту против коронавируса. Ну, и уже переболевшим будет вполне достаточно одного компонента, потому что у организма есть иммунологическая память», – заключил Зуев.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакциной «Спутник Лайт» сможет прививаться молодежь, а также категория людей, которая уже переболела коронавирусной инфекцией.