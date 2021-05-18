Евросоюз поддержал формат “Ассоциированного трио” между Украиной, Молдовой и Грузией

“Европейский союз признает европейские устремления и европейский выбор ассоциированных партнеров – Грузии, Республики Молдова и Украины. Эти страны являются близкими соседями ЕС и партнерами в рамках “Восточного партнерства”. Все наши соседи суверенны и независимы. Мы уважаем их выбор, приоритеты внешней политики и стратегические цели, включая подписание между ними меморандума об усилении сотрудничества в области европейской интеграции”, – сказал дипломат.

Евросоюз разделяет приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с этими странами посредством соглашений об ассоциации, включая углубленные зоны свободной торговли, продолжил он.

“Европейский союз поддерживает каждую из этих стран в их процессах реформ и преобразований, вкладывая значительное время, финансовую и техническую помощь для того, чтобы обеспечить ощутимые блага и улучшение жизни граждан. Мы сосредоточены на полном выполнении наших соответствующих соглашений об ассоциации, чтобы в полной мере использовать предоставляемые ими возможности”, – заключил Стано.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы – Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой основали “Ассоциированное трио” – формат усиленного сотрудничества между странами по вопросам европейской интеграции. Стороны подписали меморандум 17 мая, в котором подчеркиваются их амбиции стать членами Евросоюза.

Три страны стремятся расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского союза, сказано в меморандуме.

“Восточное партнерство” – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы “Восточное партнерство” и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, “зеленая” экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

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