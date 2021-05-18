Больше половины киевлян не согласны на назначение главой КГГА кого-то, кроме Кличко – соцопрос

Инфографика: ratinggroup.ua

Согласно опросу, жители Киева лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 42% оценивают положение дел в городе как правильное и 32% считают, что страна движется в правильном направлении.

Мэр Киева Виталий Кличко сохраняет лидерские позиции в рейтинге доверия киевлян. Ему доверяют 51% опрошенных. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 45%.

Экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 33%, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову – 32%, пятому президенту Петру Порошенко – 30%, главе “Батьківщини” Юлии Тимошенко – 21%, сопредседателю “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрию Бойко – 17%, действующему премьеру Денису Шмыгалю – 13%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Согласно опросу, деятельностью мэра Киева довольны 53% опрошенных, президента – 40%, премьер-министра – 16%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологи 15–16 мая опросили 1200 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Метод опроса: CATI – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

На этой неделе в пятницу будет проведено заседание СНБО, на котором примут решение временно отстранить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации “из-за конфликта интереса, чтобы не мешал следствию”, утверждает шеф-редактор информационно-аналитического портала “Хвиля”, журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

За последние несколько дней в Киеве прошел 31 обыск на коммунальных и коммерческих предприятиях, правоохранители вручили 11 сообщений о подозрении. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена” экс-президента Виктора Януковича.

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