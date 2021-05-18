 

В Киеве обыскивают инспекцию, которая выдает квалификационные удостоверения морякам

18.05.2021, 15:52, Новости дня
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По данным следствия, эта инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированной полуострове.

К тому же, в прокуратуре заявили, что указанная организация уклоняется от выполнения ранее вынесенного судом решения о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ее ведении.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/1644502815743170

Контекст:

Эти обыски последовали за рядом других обысков в коммунальных предприятиях Киева: в “Киевзеленстрое”, в КП “Спецжилфонд”, в “Киевавтодоре”, в “Киевском институте земельных отношений”, “Киевгорсовете”, в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, а также дома у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии УДАР.

Обыски на коммунальных предприятиях мэр столицы назвал подавлением местного самоуправления и давлением лично на него и столичную власть.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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