 

“Безумие”. “Какой жуткий”, “Выглядит смешно”. В сети комментируют поведение Киркорова на открытии “Евровидения 2021”. Видео

18.05.2021, 15:52, Новости дня
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Фанаты “Евровидения” сочли такое поведение артиста “странным”.

“Очень странное интервью”, – отреагировали на видео зрители.

“Что за безумие? Они выглядят смешно. Это пример того, как искусство не должно выглядеть”, – прокомментировала публикацию пользователи сети.

“Какой он жуткий”, – написали в комментариях подписчики страницы.

“Существует ли более неприятный человек, чем Киркоров? Он всегда и везде”, – комментируют ролик поклонники “Евровидения”.

Российские СМИ также отреагировали на видео с участием Киркорова.

“Иностранцы пришли в ужас от поведения Киркорова на Евровидении”, – под таким заголовком 18 мая опубликовало статью агентство “РИА Новости”. Похожая публикация с заголовком “Уберите этого деда!”: Киркоров неприятно поразил на открытии “Евровидения-2021” размещена в этот же день на сайте “Mk.ru”.

ВИДЕОВидео: wiwibloggs / YouTube
Контекст:

В конце января 2021 Киркоров официально заявил о сотрудничестве с Гордиенко. Певица представляет страну с песней Sugar.

Конкурс будет проходить на арене Ahoy 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Украинская группа Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером. Транслировать выступления конкурсантов будут два украинских телеканала – СТБ и “UA:Перший”. Начало трансляции запланировано на 22.00 по киевскому времени.

По состоянию на вечер 17 мая украинская группа занимала восьмое место в рейтинге возможных претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill. 

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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