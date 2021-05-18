Цимбалюк: Из-за сложной ситуации на рынке труда и в сфере государственного содействия занятости населения украинскую экономику может ждать крах

Безработица как приговор национальной экономике.

В народе говорят, что кур по осени считают. Возможно, аллюзии в этом направлении несколько далеки, но нынешней власти после выхода страны из тотального карантина стоит позаботиться об основательной подготовке к грядущей осени – со всеми ее вызовами и угрозами.

Готовиться нужно ускоренно и тщательно, ведь по прогнозам практически всех мировых экспертов осенью мы получим новый виток распространения коронавирусной пандемии, а значит, очевидно, что это нанесет сокрушительный удар по всей мировой экономике. В Украине, где чиновники более чем за год так и не сумели выработать четкой программы развития малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимателей в условиях карантина, ситуация с экономикой очень неутешительна.

Так, сейчас уровень безработицы в Украине составляет до 15%, а в количественном измерении это минимум 2,5 млн человек. Такие цифры свидетельствуют о нависшей катастрофе, а потому есть все основания предполагать, что количество имеющихся вакансий может, к сожалению, и в дальнейшем уменьшаться. А это значит, что конкуренция возрастет еще больше, заработные платы не будут расти, а людям придется соглашаться на любые условия труда. В результате будем иметь не только рост числа безработных, но и катастрофическое ухудшение условий труда.

В статьях 43 и 46 Конституции Украины предусмотрено, что “граждане имеют право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается; государство создает условия для обеспечения гражданам права на труд, гарантирует равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности”.

Реализация таких норм Конституции Украины предусмотрена в законодательстве Украины, особенно в Кодексе законов о труде и в законе “О занятости населения”. К сожалению, фактом является то, что в нашем государстве значительная часть граждан страдает от безработицы, а следовательно происходит систематическое нарушение отдельных норм Конституции и действующего законодательства по содействию занятости населения.

Также имеем отрицательную динамику пользования гражданами услугами Государственной службы занятости. Так, если в 2019 году услугами воспользовались более 502 тыс. граждан, то в 2020 году – более 357 тыс., а в первом квартале 2021-го – только 9,8 тыс. А это свидетельствует о том, что украинцы все больше разочаровываются в поиске достойного места работы, в государственном содействии этому процессу.

Особое беспокойство также вызывает занятость молодежи. В 2019 году лишь 30,6% людей в возрасте 15–24 лет были заняты, что является причиной их выезда в другие страны для устройства на работу.

Необходимо также отметить, что многие граждане трудоустроены неофициально. При этом такие граждане теряют стаж для начисления пенсий, не имеют соответствующей социальной защиты в случаях заболевания и не могут получить пособие по безработице. Впрочем, украинцы идут на этот риск и для того, чтобы иметь хоть какой-то из источников доходов в условиях кризиса, и чтобы избежать налогообложения, которое в контексте скудности доходов часто “пожирает” необходимые для выживания средства.

Эти тенденции в целом являются давними, угрожающими и такими, которые нужно менять как можно быстрее. Но ни действующая, ни предыдущая власти достаточного внимания рынка труда не уделяли.

Поэтому, если говорить о современных угрозах, то нас, вполне вероятно, может постигнуть полный крах всей системы национальной экономики, ведь ситуация на украинском рынке труда и в сфере государственного содействия занятости населения в последние два года формировалась под влиянием торможения тенденций оживления экономики и пандемии COVID-19. А это постоянно ведет к фактическому сокращению занятости в Украине, росту числа безработных, снижению доходов, потере работы и доходов физических лиц – предпринимателей.

Что делать с этой ситуацией? Как минимум, правительству нужно начать принимать далеко идущие решения, а не работать на самообман и в режиме тушения пожаров. Ведь огонь кризиса все больше пожирает нашу экономику, а значит, и наше с вами будущее.

Источник: “ГОРДОН”

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