 

В Батуми начали судить украинских яхтсменов за нарушение границы

18.05.2021, 14:18, Новости дня
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Судебный процесс над нарушившими границу Грузии в прошлом году двумя украинскими яхтсменами и бывшим охранником экс-президента Михаила Саакашвили начался в Батумском городском суд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко и житель Грузии Михаил Батурин, бывший телохранитель Саакашвили, были задержаны в Аджарии в конце ноября прошлого года.

Моторная яхта шла в сторону Турции. Задержанным грозит от четырех до пяти лет лишения свободы и конфискация плавсредства.

Параллельно у здания суда идет пикет сторонников задержанных. Участники акции протестуют вышли на нее с флагами Украины и плакатами, на которых написано, что «Украина – друг Грузии».

Ранее Саакашвили говорил, что задержание произошло лишь потому, что из Украины в Турцию через Грузию плыли его сторонники.



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