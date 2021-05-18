Ученые считают, что остановить глобальное потепление уже невозможно

Группа ученых из Потсдамского университета заявляет, что планы ограничить глобальное потепление на Земле показателей в полтора градуса по Цельсию уже неосуществимы. Дело зашло настолько далеко, что изменения климата стали практически необратимыми, уточняют исследователи.

Таким образом, Парижское соглашения модно считать фикцией, говорят эксперты.

Ученые рассказали, что в результате моделирования определили 400 разный сценариев поведения человечества и влияния на климат современной экономики. Только в 50 из них теоретически возможно уместиться в определенные рамки. Но даже в этих случаях надежда слишком призрачна. Иначе говоря, человечеству следует готовиться к худшему.