 

Ученые считают, что остановить глобальное потепление уже невозможно

18.05.2021, 14:06, Новости дня
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Группа ученых из Потсдамского университета заявляет, что планы ограничить глобальное потепление на Земле показателей в полтора градуса по Цельсию уже неосуществимы. Дело зашло настолько далеко, что изменения климата стали практически необратимыми, уточняют исследователи.

Таким образом, Парижское соглашения модно считать фикцией, говорят эксперты.

Ученые рассказали, что в результате моделирования определили 400 разный сценариев поведения человечества и влияния на климат современной экономики. Только в 50 из них теоретически возможно уместиться в определенные рамки. Но даже в этих случаях надежда слишком призрачна. Иначе говоря, человечеству следует готовиться к худшему.



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