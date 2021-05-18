“Они сводят с ума”, ” Никогда не вытирайте задницы с такими когтями”. В сети обсуждают необычный маникюр Гвен Стефани
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Я люблю тебя, Гвен, но эти ногти слишком-слишком длинные”, – отреагировали на фото подписчики.
“Эти ногти! Они сводят с ума”, – прокомментировали фолловеры.
“Как люди подтираются с такими ногтями? Об этом никто не говорит, но все об этом думают”, – поинтересовались фолловеры.
“Биде”, – предположили пользователи сети.
“Противно – вот что это такое! Никогда не вытирайте задницы или не убирайте дом с такими когтями”, – написали в комментариях подписчики артистки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Гвен Стефани родилась в 1969 году в США. Она была солисткой музыкальной группы No Doubt с 1986 года. Сольная карьера певицы началась в 2000-м году.
Артистка часто делится в микроблоге снимками своего маникюра, экспериментируя с длиной ногтей и дизайном.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет