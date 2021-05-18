“Они сводят с ума”, ” Никогда не вытирайте задницы с такими когтями”. В сети обсуждают необычный маникюр Гвен Стефани

“Я люблю тебя, Гвен, но эти ногти слишком-слишком длинные”, – отреагировали на фото подписчики.

“Эти ногти! Они сводят с ума”, – прокомментировали фолловеры.

“Как люди подтираются с такими ногтями? Об этом никто не говорит, но все об этом думают”, – поинтересовались фолловеры.

“Биде”, – предположили пользователи сети.

“Противно – вот что это такое! Никогда не вытирайте задницы или не убирайте дом с такими когтями”, – написали в комментариях подписчики артистки.

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Публикация от Gwen Stefani (@gwenstefani)

Контекст:

Гвен Стефани родилась в 1969 году в США. Она была солисткой музыкальной группы No Doubt с 1986 года. Сольная карьера певицы началась в 2000-м году.

Артистка часто делится в микроблоге снимками своего маникюра, экспериментируя с длиной ногтей и дизайном.

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