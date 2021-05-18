В Одессу зашел патрульный корабль Королевских ВМС Великобритании

Корабль пришвартовался к 15-му причалу, отметили в ведомстве.

“По заявлению британской стороны, визит корабля в Одессу демонстрирует поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и сотрудничество с украинскими военными”, – отметили в администрации морпорта.

Контекст:

Новейший корабль ВМС Великобритании HMS Trent вошел в Черное море 16 мая одновременно с российским кораблем “Новочеркасск”.

В посольстве Великобритании в Турции, через которую в Одессу шел корабль, объяснили, что “вместе с НАТО и региональными партнерами Великобритания продолжит поддерживать безопасность и стабильность”.

HMS Trent введен в эксплуатацию в 2020 году, имеет длину 90 метров, водоизмещение 2300 тонн и экипаж 60 человек.

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