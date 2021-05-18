 

Украденные нацистами сокровища начали искать на дне польского озера

18.05.2021, 13:54, Новости дня
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В Польше исследователи начали поиск похищенных нацистами музейных экспонатов на дне озера в Силезском воеводстве, сообщают местные СМИ.

На дне водоема пытаются найти коллекцию этнографического музея, экспонаты которого не были найдены до сих пор, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Грузовики с экспонатами выехали зимой 1945 года из Згожельца, они встали на лед озера и были затоплены. «У нас есть показания свидетеля, немца, который участвовал в акции по затоплению этих грузовиков. Мы хотим проверить эту информацию», – сказал участник поисков Петр Копер.

Подготовка к поискам проводилась два года, проводилась рекогносцировка территории, предварительные погружения аквалангистов. Копер пояснил, что на дне озера некогда было месторождение известняка.

«На дне озера обнаружили целую инфраструктуру месторождения. Она настолько большая, что там могли свободно уместиться грузовики», – сказал исследователь.

Копер добавил, что в скором времени к поискам приступят аквалангисты, археологи и саперы. «Есть большая вероятность, что грузовики там были, но не было ли это все разграблено по прошествии лет?» – заключил он.

Ранее группа энтузиастов начала поиски нацистского золота, спрятанного, как они полагают, в тайнике в польском замке XVIII века вблизи деревни Минковске неподалеку от города Вроцлава.



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