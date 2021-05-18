“Делаем то, что хотим, черт возьми!”. 54-летняя Берри в бикини показала страстный поцелуй с 51-летним бойфрендом

“Мы делаем то, что называется делать все, что хочешь, черт возьми!” – написала Берри.

Актриса запечатлена в бикини и футболке, а ее спутник – в кофте с капюшоном и штанах.

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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Контекст:

Холли Берри – лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Женщина-кошка”, “Готика”, “Люди Икс.

Берри была замужем трижды. У нее есть 13-летняя дочь Нала от модели Габриэля Обри и семилетний сын Масео от актера Оливье Мартинеса.

Роман Берри и Ханта начался летом 2020 года.

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