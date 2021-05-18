 

“Делаем то, что хотим, черт возьми!”. 54-летняя Берри в бикини показала страстный поцелуй с 51-летним бойфрендом

18.05.2021, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы делаем то, что называется делать все, что хочешь, черт возьми!” – написала Берри.

Актриса запечатлена в бикини и футболке, а ее спутник – в кофте с капюшоном и штанах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Контекст:

Холли Берри – лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Женщина-кошка”, “Готика”, “Люди Икс.

Берри была замужем трижды. У нее есть 13-летняя дочь Нала от модели Габриэля Обри и семилетний сын Масео от актера Оливье Мартинеса. 

Роман Берри и Ханта начался летом 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / Чешский министр подал в суд за статью о его поездке в Россию

26.07 / В финал плей-офф за место в Лиге Европы вышли “Мариуполь” и “Колос”

14.08 / «Координатор штаба Бабарико» заявил о связях с «московскими кукловодами»

12.05 / Рядом с Одесской областью обнаружили ракетный корвет Черноморского флота России

15.07 / Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления авиасообщения

03.11 / Русский медведь выбрал Байдена — а мнения тигров разделились

14.08 / Сбербанк отменил бесплатные уведомления

17.09 / Зеленский потребовал больше показательных «посадок» на Украине

15.10 / Зеленский назвал первый вопрос для украинцев на всенародном опросе

10.10 / В горсовете Харькова отрицают, что Кернес потерял речь из-за инсульта и COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика